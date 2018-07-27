Etikete Göre Haberler:
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Mark Wahlberg ölümcül bir mücadelede
Nefes nefese bir aksiyon vadeden Mark Wahlberg’li Mile 22 filminden fragman yayımlandı.
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2016'nın aksiyon filmleri
2016'da geride hangi aksiyon filmlerini bıraktık?
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2017'nin en çok beklenen aksiyon filmleri
Bu aksiyon filmlerini 2017 içerisinde izleyeceğiz.
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İntikamımı yavaş yavaş alırım diyenlerin filmleri
Fanteziden romantizme kadar her film türünden derlenen intikam öyküleri.
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21. yüzyılın en iyi bilim kurguları
2000'lerde çekilmiş bilim kurgu yapımları arasındaki en iyi filmler.
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En iyi aksiyon filmleri seçildi
Aksiyona doymayanlar için gelmiş geçmiş en iyi aksiyon filmleri.
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Suç komedi ile buluştu
Hem gülüp hem de suça bulaşmış karakterlerin girdikleri aksiyonlara tanık olmak istiyorsanız bu filmler tam size göre.
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Bollywood'un büyülü dünyasına yolculuk
Dansın ve şarkının tükenmediği Bollywood filmlerine dair her şey.
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2016'nın en gözde 11 Hint filmi
2016, ilginç bir şekilde Bollywood'un dünyaya yayılma senesi oldu. Birçok Hint filmiyle daha sinema salonlarında karşılaşacağız. Peki bu senenin kaçmaması gereken Hint filmleri hangileri?
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Aksiyon filmlerini bize sevdiren en iyi 10 aksiyon filmi aktörü
Hollywood filmlerinin olmazsa olmazı olan aksiyon filmleri özellikle 60'lardan sonra beyaz perdede ağırlığını koydu. Bu filmlerin en iyi aktörlerini bir araya topladık.
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Aksiyon filmlerinde sürekli gördüğümüz 10 klişe
Aksiyon filmlerinin artık bu klişelerinden çok sıkıldık
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Gerçek kişilerden ilham alınmış 8 aksiyon kahramanı
James Bond, Rocky, aslında kim?
Son Haberler
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Oscar Isaac Nazi avında
Başrollerini Ben Kingsley ve Oscar Isaac’in paylaştığı Operation Finale’den yeni fragman yayımlandı.
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Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 6' hakkında konuştu
Oyuncu Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filminin, nerede çekileceğini açıkladı.
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I Am Paul Walker’dan ilk fragman
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Paul Walker’in hayatını anlatan I Am Paul Walker belgeselinden ilk fragman yayımlandı.
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25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin afişi hazır
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazırlandı.