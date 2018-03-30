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Aksiyon filmlerini bize sevdiren en iyi 10 aksiyon filmi aktörü
Hollywood filmlerinin olmazsa olmazı olan aksiyon filmleri özellikle 60'lardan sonra beyaz perdede ağırlığını koydu. Bu filmlerin en iyi aktörlerini bir araya topladık.
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Nicole Kidman'lı Partilerde Kız Tavlama Sanatı fragmanı geldi
Elle Fanning ve Nicole Kidman başrolde...
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Rüzgar Erkoçlar, Öğrenci Kafası:Soygun filminde!
Öğrenci Kafası: Soygun adlı film 27 Nisan'da vizyonda
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Japon yönetmen Özbekistan’da film çekecek
Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
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Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu