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Yeni Alacakaranlık filmi Stephanie Meyer'e bağlı
Alacakaranlık serisine ait olmasa da, yapımcı şirketin yazar Stephanie Meyer ile bir vampir filmi çekmek istediği söyleniyor.
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Kamera arkasında neler oluyor?
Çok sevilen filmlerin ve dizilerin kamera arkalarından renkli görüntüler…
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Kristen Stewart: Tecavüze uğramak gibi..
'Alacakaranlık' serisinin güzel yıldızı Kristen Stewart, Elle dergisinin yeni sayısına konuştu.
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