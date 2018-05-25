Aşk-sevgi ikilemi, pişmanlık ve ölüm üzerine bir film geliyor...

Türk sinemasında ilk kez fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanan Keloğlan'dan ilk teaser...

Çok sevilen filmlerin ve dizilerin kamera arkalarından renkli görüntüler…

Alacakaranlık serisine ait olmasa da, yapımcı şirketin yazar Stephanie Meyer ile bir vampir filmi çekmek istediği söyleniyor.

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