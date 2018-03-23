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Oyuncularında travma yaratan 10 korku filmi rolü
En profesyonel oyuncular bile, konu korku filmi olunca psikolojisini korumakta zorlanabiliyor.
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Alfred Hitchcock'tan 7 müthiş film
Hitchcock'un yönetmenliğini yaptığı filmler arasından dönemlerine göre en çok göze çarpanlar.
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Dev sinemacı Alfred Hitchcock
Sinema tarihinin en çok saygı duyulan isimlerinden biri Alfred Hitchcock'un sinemacılığı.
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