Etikete Göre Haberler:
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‘Engin’le uyum sağladık’
Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu kafede görüntülendi.
Son Haberler
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Müslüm filminden yeni teaser
Arabesk müziğin "baba"sı Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen "Müslüm" filminden yeni teaser yayınlandı.
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3 Ağustos vizyona giren filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.
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Star Wars: Episode IX’ın setinden ilk kare geldi
Çekimleri başlayan Star Wars: Episode IX’ın setinden ilk kareyi yönetmen J.J. Abrams paylaştı.
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Ağustos'un en popüler filmleri
IMDb'nin Ağustos verileri yayınlandı.