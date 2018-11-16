Etikete Göre Haberler:
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Efsane film geri dönüyor
Milla Jovovich, Wentworth Miller, Ali Larter ve Spencer Lockenun oynadığı Resident Evil: Afterlife (Ölümcül Deney 4) 10 Eylül 2010'da vizyonda olacak.
Son Haberler
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Keri Russell bu sefer öğretmen oldu
Keri Russell, çekimleri devam eden Antlers filminde genç bir öğretmen olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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Cansu Tosun Helen Mirren ile aynı filmde rol aldı
Cansu Tosun, dünyaca ünlü Fransız yönetmen Luc Besson’un 30 milyon dolarlık ‘Anna’ adlı filminde bir casusu oynadı.
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En çok nefret edilen 10 film
Genelde en sevilen, beğenilen, en yüksek puanı alanı veya eleştirmenlerin favori filmleri sıralanır ama bu seferki çok farklı. Bunlar öyle filmler ki hem IMDb puanları yerlerde hem izleyicilerden kötü yorumlar almış hem de eleştirmenler tarafından yerden yere vurulmuş durumda. Bir yerlerde denk gelirseniz aklınızda bulunsun. İşte en nefret edilen 10 film...
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Zara McDermott televizyonu sevdi
Aşk Adası adlı televizyon programıyla yıldızı parlayan Zara McDermott, çalıştığı devlet memurluğundan istifa ettiğini duyurdu.