Etikete Göre Haberler:
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Disneyland'da Johnny Depp sürprizi
Disneyland ziyaretçileri unutamayacakları bir gün yaşadılar.
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Alice yeniden Harikalar Diyarında
Alice Harikalar Diyarında 2'nin yeni fragmanı yayında...
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Alice Harikalar Diyarında 2'den yeni fragman
Yaz aylarında vizyona girecek olan Alice Harikalar Diyarında 2 filmi yepyeni fragmanıyla karşınızda…
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Alis Harikalar Diyarında'dan ilk fragman
'Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden' Türkçe altyazılı ilk fragmanıyla karşınızda...
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Alice ile geri dönme vakti
Alice Through the Looking Glass filminden ilk teaser yayınlandı.
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
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Velayet/Custody Film Eleştirisi
Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...
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23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
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Grinç'ten dublajlı fragman geldi
Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var