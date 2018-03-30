Etikete Göre Haberler:
-
Yeni Tomb Raider geliyor
The Danish Girl filminin yıldızı Alicia Vikander Tomb Raider’ın kadrosunda.
-
Onun adını biliyorsunuz!
Matt Damon'ın canlandırdığı ünlü ajan Jason Bourne beyaz perdeye geri dönüyor…
-
2016'da izleyeceğimiz aşk filmleri
Bu yıl sinemalarda birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı pek çok aşk filmi izleyeceğiz. İşte size 2016'nın öne çıkan aşk filmleri...
Son Haberler
-
Arnold Schwarzenegger acil ameliyata alındı!
70 yaşındaki oyuncu kalp ameliyatına girdi
-
Kickboxer: Misilleme Film Eleştirisi
2000’li Yıllarda Video Nostaljisi
-
Scarlett Johansson, JoJo Rabbit'te başrol oynayacak
Film 2. Dünya savaşını konu alıyor.
-
Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı