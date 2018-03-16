Etikete Göre Haberler:
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Son 10 yılın en kötü fantastik filmleri
Son 10 yıl içinde çekilmiş fantastik filmlerden derlediğimiz en kötüler listesi karşınızda.
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Yetişkinler için bilim-kurgu
Daha çok yetişkin izleyiciye hitap eden 16 bilim-kurgu filmi.
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Kamera arkalarında neler oluyor?
Sette yaşanan ama perdede görünmeyen ilginç anların fotoğrafları.
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Alien serisinin sonu mu geliyor?
2017 yılında vizyona girecek yeni Alien filmi, ünlü film serisinin sonunu getirebilir…
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Yaratık yine saldıracak!
1979 yılında başlayan ünlü film serisi Alien'a bir devam filmi daha geliyor...
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.
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Yasaklanan film Yeva hakkında
Filmmor Kadın Filmleri Festivali devam ediyor...
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Tilda Swinton, Memoria filmiyle geliyor
Apichatpong Weerasethakul’un son filminin adı Memoria.
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Şener Şen'e Nürnberg'den ödül!
‘Yol Ayrımı’ adlı film, oyuncuya En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü getirdi.