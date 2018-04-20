Etikete Göre Haberler:
-
Herkes bu filmleri sever
Cümbür cemaat izlenebilecek filmlerin derlemesi.
-
En iyi 10 Asya yapım korku filmi
Asya'dan çıkmış en iyi 10 korku filmine göz atın
-
Kamera arkalarında neler oluyor?
Sette yaşanan ama perdede görünmeyen ilginç anların fotoğrafları.
-
Yıllar geçti ve çocuklar büyüdü
Evde Tek Başına filminin oyuncuları, aradan geçen 25 yılda ne gibi değişimler yaşadı?
-
30'unda emekli oldu
Macaulay Culkin, sinema ve TV'yi bırakıyor.
Son Haberler
-
Kerbela filminde Mel Gibson ile Morgan Freeman!
Mel Gibson ve Morgan Freeman Türk filminde buluşuyor
-
20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
-
Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
-
Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.