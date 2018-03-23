Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...

Bu yıl ekim ayında 52'nci kez düzenlenmesi planlanan Altın Portakal Film Festivali ertelendi.

'Faint Sound' filmi, Altın Portakal için aday oldu.

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden Altın Küre'de bu yılın adayları açıklandı.

Oscar Ödüllerinden sonra Hollywood'un en prestijli ödülleri sayılan Altın Küreler, dün gece Los Angeles'ta yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu...

Leo, senenin çok konuşulan filmi 'The Revenant'a böyle hazırlandı.

Evde Tek Başına filminin oyuncuları, aradan geçen 25 yılda ne gibi değişimler yaşadı?

Salladığı bastonu, türlü numaralar yaptığı şapkası ve komik bıyığı ile karşınızda Şarlo.

İnsanların kalbine dokunup uzun süre etkisini devam ettiren filmler vardır. Bu 10 film, en önemli örnekleri.

Game of Thrones altıncı sezonla birlikte genellikle arka planda olan kadın karakterler hikayenin en güçlü karakterleri haline geldiler ve artık Game of Thrones dünyasını onlar şekillendiriyor diyebiliriz.

Ewan McGregor, konuşmasında hem eşine hem de sevgilisine teşekkür etti, sosyal medya tepkisiz kalmadı.

Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.

68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Ayı, Romen Yönetmen Adina Pintilie'nin "Dokunma Bana" (Touch Me Not) adlı filmine verildi.

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