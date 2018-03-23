Etikete Göre Haberler:
-
2018 Altın Ayı ödülünün sahibi belli oldu
68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Ayı, Romen Yönetmen Adina Pintilie'nin "Dokunma Bana" (Touch Me Not) adlı filmine verildi.
-
'Altın Çocuk' Göksel Arsoy imza gününde sevenleriyle buluştu
Göksel Arsoy, kendi yaşamını anlattığı kitabı 'Altın Çocuk'un imza gününde hayranlarıyla biraraya geldi.
-
O anın görüntüleri ortaya çıktı
Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.
-
Ewan McGregor'un sözleri olay oldu
Ewan McGregor, konuşmasında hem eşine hem de sevgilisine teşekkür etti, sosyal medya tepkisiz kalmadı.
-
75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Akın, In The Fade adlı filmiyle En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı.
-
Altın Küre'de adaylar belli oldu
The Shape of Water 7 dalda adaylık kazandı.
-
Ezgi Mola'nın yeni filminden ilk fragman
Ezgi Mola'nın yeni filmi Maide'nin Altın Günü'nden ilk fragman yayınlandı.
-
Game of Thrones dünyasına şekil veren en önemli 5 kadın karakter ve 1 bonus
Game of Thrones altıncı sezonla birlikte genellikle arka planda olan kadın karakterler hikayenin en güçlü karakterleri haline geldiler ve artık Game of Thrones dünyasını onlar şekillendiriyor diyebiliriz.
-
Beklentileri karşılayamayan 9 film
Sinema tarihi, büyük beklentilerle vizyona giren ancak beklentileri karşılayamayan filmlerle dolu.
-
Kalplerin dayanmadığı 10 harika film
İnsanların kalbine dokunup uzun süre etkisini devam ettiren filmler vardır. Bu 10 film, en önemli örnekleri.
-
Şarlo, nasıl Şarlo oldu?
Salladığı bastonu, türlü numaralar yaptığı şapkası ve komik bıyığı ile karşınızda Şarlo.
-
Yıllar geçti ve çocuklar büyüdü
Evde Tek Başına filminin oyuncuları, aradan geçen 25 yılda ne gibi değişimler yaşadı?
-
35. İstanbul Film Festivali başlıyor
35. İstanbul Film Festivali, 7-17 Nisan 2016 tarihlerinde şehre iz bırakmaya hazırlanıyor.
-
Mucize'ye Altın Bamya ödülü
Mucize 'Altın Bamya' aldı, Erkan Petekkaya'ya ise mansiyon ödülü verildi.
-
Altın Lale için yarışacak filmler
İstanbul Film Festivali Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde yarışacak filmler...
-
Yılın en kötüleri belli oldu
Sinema dünyasında yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie ödülleri sahiplerini buldu...
-
Leonardo DiCaprio'ya 5 saatlik makyaj
Leo, senenin çok konuşulan filmi 'The Revenant'a böyle hazırlandı.
-
Leo'yu ezdi geçti
İşte Lady Gaga ödülünü almak için sahneye giderken yaşanan komik anlar...
-
73. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!
Oscar Ödüllerinden sonra Hollywood'un en prestijli ödülleri sayılan Altın Küreler, dün gece Los Angeles'ta yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu...
-
Altın Küre adayları açıklandı
Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden Altın Küre'de bu yılın adayları açıklandı.
-
Altın Portakal’lar sahiplerini buldu
52. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde gecenin galibi 'Sarmaşık' oldu.
-
Özgecan'ın öyküsü Altın Portakal adayı
'Faint Sound' filmi, Altın Portakal için aday oldu.
-
Altın Koza Ödülleri sahiplerini buldu
Emin Alper’in “Abluka” filmi büyük ödülü kazandı.
-
Altın Portakal Film Festivali ertelendi
Bu yıl ekim ayında 52'nci kez düzenlenmesi planlanan Altın Portakal Film Festivali ertelendi.
Son Haberler
-
Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi
Onur Ünlü filmografisinin Gerçek Kesit’e ihtiyacı yok!
-
Erdal Beşikçioğlu hangi yönetmenle setlere dönüyor?
Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...
-
Wes Anderson'dan 'Köpek Adası'!
Animasyon türündeki yapım, seslendirme kadrosuyla da dikkat çekiyor.
-
Kar Filmi Eleştirisi
Gelsin hayat bildiği gibi...