Etikete Göre Haberler:
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O anın görüntüleri ortaya çıktı
Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.
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Ewan McGregor'un sözleri olay oldu
Ewan McGregor, konuşmasında hem eşine hem de sevgilisine teşekkür etti, sosyal medya tepkisiz kalmadı.
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75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Akın, In The Fade adlı filmiyle En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı.
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Altın Küre'de adaylar belli oldu
The Shape of Water 7 dalda adaylık kazandı.
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Leonardo DiCaprio'ya 5 saatlik makyaj
Leo, senenin çok konuşulan filmi 'The Revenant'a böyle hazırlandı.
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Leo'yu ezdi geçti
İşte Lady Gaga ödülünü almak için sahneye giderken yaşanan komik anlar...
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73. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!
Oscar Ödüllerinden sonra Hollywood'un en prestijli ödülleri sayılan Altın Küreler, dün gece Los Angeles'ta yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu...
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Altın Küre adayları açıklandı
Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden Altın Küre'de bu yılın adayları açıklandı.
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72. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
En İyi Drama Film Ödülünü "Boyhood" (Çocukluk) filmi kazandı.
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Yol Kenarı, önce festivalde, sonra vizyonda!
Tayfun Pirselimoğlu'nun yeni filmi Yol Kenarı'nın vizyon tarihi netleşti.
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Penelope Cruz & Javier Bardem ikilisi aynı filmde!
Ünlü evli çift, Farhadi'nin yönettiği, Cannes'ın açılış filmi olan Everybody Knows'da birlikteler.
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You Were Never Really Here, festivalde de vizyonda da kaçmaz!
Bu seneki İstanbul Film Festivali'nde yer alan Cannes ödüllü film, ülkemizdeki vizyon tarihini de aldı.
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Hülya Avşar'ın yeni filmi Selfie'nin fragmanı yayınlandı!
Avşar kızının yazdığı, yönettiği ve oynadığı, kendi hayatını anlattığı Selfie adlı film Nisan'da vizyonda.