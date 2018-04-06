Avşar kızının yazdığı, yönettiği ve oynadığı, kendi hayatını anlattığı Selfie adlı film Nisan'da vizyonda.

Bu seneki İstanbul Film Festivali'nde yer alan Cannes ödüllü film, ülkemizdeki vizyon tarihini de aldı.

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden Altın Küre'de bu yılın adayları açıklandı.

Oscar Ödüllerinden sonra Hollywood'un en prestijli ödülleri sayılan Altın Küreler, dün gece Los Angeles'ta yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu...

Leo, senenin çok konuşulan filmi 'The Revenant'a böyle hazırlandı.

Ewan McGregor, konuşmasında hem eşine hem de sevgilisine teşekkür etti, sosyal medya tepkisiz kalmadı.

Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.

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