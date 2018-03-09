17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, İsrail'in yardım gemilerine saldırısı nedeniyle iptal edildi ama programında 'Filistin: Barışa Hasret' başlıklı bir bölümün olduğu etkinliğin iptal olması sadece sanata adanmış bir film festivalinin önünü tıkamış olacak.