Etikete Göre Haberler:
-
Altın Koza Ödülleri sahiplerini buldu
Emin Alper’in “Abluka” filmi büyük ödülü kazandı.
-
Altın Koza'nın yeni tarihi belli oldu
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tuncel yeni tarihi açıkladı..
-
Altın Koza'ya protesto
17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, İsrail'in yardım gemilerine saldırısı nedeniyle iptal edildi ama programında 'Filistin: Barışa Hasret' başlıklı bir bölümün olduğu etkinliğin iptal olması sadece sanata adanmış bir film festivalinin önünü tıkamış olacak.
-
Altın Koza saldırılar sebebiyle ertelendi!
17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, İsrail'in yardım gemilerine saldırısı ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör saldırısı nedeniyle ertelendi.
-
Altın Koza Jüri Üyeleri açıklandı
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.
-
Altın Koza'da yarışacak 12 film belli oldu
Adana'da 7 - 13 Haziran tarihleri arasında yapılacak 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak filmler belli oldu.
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.