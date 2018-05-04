Etikete Göre Haberler:
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Altın Koza'nın yeni tarihi belli oldu
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tuncel yeni tarihi açıkladı..
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Altın Koza'ya protesto
17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, İsrail'in yardım gemilerine saldırısı nedeniyle iptal edildi ama programında 'Filistin: Barışa Hasret' başlıklı bir bölümün olduğu etkinliğin iptal olması sadece sanata adanmış bir film festivalinin önünü tıkamış olacak.
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Altın Koza saldırılar sebebiyle ertelendi!
17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, İsrail'in yardım gemilerine saldırısı ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör saldırısı nedeniyle ertelendi.
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Altın Koza Jüri Üyeleri açıklandı
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.
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Altın Koza'da yarışacak 12 film belli oldu
Adana'da 7 - 13 Haziran tarihleri arasında yapılacak 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak filmler belli oldu.
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