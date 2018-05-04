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Etikete Göre Haberler:

  • Altın Koza'nın yeni tarihi belli oldu Altın Koza'nın yeni tarihi belli oldu

    Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tuncel yeni tarihi açıkladı..

  • Altın Koza'ya protesto Altın Koza'ya protesto

    17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, İsrail'in yardım gemilerine saldırısı nedeniyle iptal edildi ama programında 'Filistin: Barışa Hasret' başlıklı bir bölümün olduğu etkinliğin iptal olması sadece sanata adanmış bir film festivalinin önünü tıkamış olacak.

  • Altın Koza saldırılar sebebiyle ertelendi! Altın Koza saldırılar sebebiyle ertelendi!

    17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, İsrail'in yardım gemilerine saldırısı ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

  • Altın Koza Jüri Üyeleri açıklandı Altın Koza Jüri Üyeleri açıklandı

    Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.

  • Altın Koza'da yarışacak 12 film belli oldu Altın Koza'da yarışacak 12 film belli oldu

    Adana'da 7 - 13 Haziran tarihleri arasında yapılacak 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak filmler belli oldu.



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