Etikete Göre Haberler:
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Altın Portakal’lar sahiplerini buldu
52. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde gecenin galibi 'Sarmaşık' oldu.
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Özgecan'ın öyküsü Altın Portakal adayı
'Faint Sound' filmi, Altın Portakal için aday oldu.
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Altın Portakal Film Festivali ertelendi
Bu yıl ekim ayında 52'nci kez düzenlenmesi planlanan Altın Portakal Film Festivali ertelendi.
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Mustafa Uğurlu: Portakalımı çaldılar
Mustafa Uğurlu: 'Hırsızlar, Altın Portakal’ımı gerçek altın sanarak almışlar.'
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First Man fragmanı yayınlandı!
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