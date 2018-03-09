Etikete Göre Haberler:
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Bir saat gecikti, içkiyi beğenmedi
Amber Heard yılın kadını seçildi.
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Johnny Depp parmağını kesmiş
Johnny Depp ve Amner Heard davası sıklıkla gündeme geliyordu ancak bu seferki haber oldukça ilginç ve rahatsız edici. Depp, parmağının ucunu kesip aynaya kanıyla Amber Heard ve erkek arkadaşının ismini yazmış!
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Boşanma davasında şiddet gelişmesi
Amber Heard, Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığıyla ilgili ifade verdi.
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Amber Heard Johnny Depp'e Boşanma Davası Açtı
Amber Heard, 15 ay süren evliliğin ardından Johnny Depp'e boşanma davası açtı ve Depp'in ailesinin kendisinden nefret ettiğini iddia ediyor.
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Artık o da bir süper kahraman
Güzel oyuncu Amber Heard Justice League kadrosunda…
Son Haberler
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
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Kaybedenler Kulübü Yolda Filmi Eleştirisi
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