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Unutulmaz sahneleri yeniden canlandırdılar
Ünlü komedi programı The League of Gentlemen'in oyuncuları, ünlü filmlerin meşhur sahneleri için objektif karşısına geçti.
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90'ların 'yasaklı' filmleri
90'larda çocuk olanların ailelerinin yasaklı listesine giren meşhur yapımlar...
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James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.
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İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair yerli bir film geliyor.
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Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.
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Çiftlikbank olayı beyazperdeye taşınıyor!
Ülke gündemine bomba gibi düşen skandalın sinemaya uyarlanması fikri gecikmedi