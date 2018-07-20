Etikete Göre Haberler:
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Beklenen filmlerin fragmanları
Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.
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Mission: Impossible – Yansımalar vizyona hazır
Vizyon için geri sayıma geçen Mission: Impossible – Yansımalar filminden yeni afiş yayımlandı.
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22 Haziran haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona 8 yeni film giriyor.
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Angelina mı Helena mı?
Çekimleri yakında başlayacak 25. Bond filminin kötü karakteri için ilk dedikodular...
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Michelle Pfeiffer Maleficent 2'de yer alacak mı?
Güzel oyuncu, Angelina Jolie ile birlikte yeni Maleficent'te yer alabilir...
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Angelina Jolie'den Brad Pitt itirafı
Angelina Jolie, Brad Pitt'le boşanmasıyla ilgiyle itiraflarda bulundu
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O anın görüntüleri ortaya çıktı
Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.
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Tuba ile Angelina'nın Los Angeles buluşması
Angelina Jolie ile Tuba Büyüküstün, Los Angeles'da bir araya geldi.
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Mayim Bialik'in sözleri tepki çekti
Mayim Bialik, tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.
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Bu görüntüler olay oldu
Ben Affleck'in 13 yıl önce çekilmiş videosu sosyal medyada hızla yayıldı.
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İki oyuncu daha tacize uğradıklarını açıkladı
Léa Seydoux ve Cara Delevingne de yaşadıklarını anlattı.
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Destek videosu yayınladı ve sildi
Lindsay Lohan, tacizle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'a destek veren bir video yayınladı ve hemen ardından sildi.
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Hollywood bu skandalla çalkalanıyor
Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın onlarca kadın oyuncu ve çalışanı taciz ettiği ortaya çıktı. Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow da yaptıkları açıklamayla durumu doğruladı.
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Brad Pitt neden boşandı?
Brad Pitt ile Jennifer Aniston'un boşanması arkasındaki gizli gerçekler.
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Müttefik filmi ve Brad Pitt'in sevda kaderi
2 Aralık'ta vizyona çıkacak Müttefik filmine ve Bradangelina çiftine dair her şey.
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Filmlerde görünmeyen oyuncular
Bazı sebeplerle filmlerden atılan oyuncuların listesi.
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Angelina Jolie'nin çocukları yedi dil öğreniyor
Altı çocuğu bulunan Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin çocukları, 7 dil öğreniyor.
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Son yılların kadınları
90'lardan günümüze, sinemada işlenen kadın hikayeleri.
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Angelina Jolie Doğu Ekspresi'ne biniyor
İlgi çekici bir filmle Angelina Jolie, geri dönüyor.
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Megan Fox tekrar hamile
Teenage Mutant Ninja Turtles'in yıldızı Megan Fox, üçüncü çocuğuna hamile
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En etkili Brad Pitt filmleri
52 yaşına rağmen yakışıklılığından ve oyunculuğundan ödün vermeyen Brad Pitt'in efsaneleştiği 11 film
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Angelina'nın yeni çocukları
Jolie-Pitt ailesi Kamboçyalı bir aileyi korumaları altına aldı.
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Angelina Jolie son görüntüsüyle şaşırttı
Londra'da bir restoran çıkışı görüntülenen Jolie, zayıf ve yorgun görüntüsüyle dikkat çekti.
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Bu benzerlik çok konuşuldu
Ruj reklamında oynayan model, dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Son Haberler
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Ryan Reynolds’dan beklenmeyen itiraf
Marvel evreninden Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds’dan şaşırtan itiraf.
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What They Had’den ilk fragman yayımlandı
Mendillerinizi hazırlayın... Güçlü drama What They Had’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
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Beklenen filmlerin fragmanları
Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.
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Yeni Joker filmine usta isim
Joaquin Phoenix’li Joker filminden gündem yaratan haberler gelmeye devam ediyor.