Jurassic World: Fallen Kingdom, üst üste üçüncü kez Box Office Türkiye hafta sonu gişe lideri oldu

Jolie tek korkusunu anlattı: 'Çocuklarımın benim için asla endişelenmemelerini istiyorum.'

2017 yılında vizyona girecek olan yeni Tomb Raider filmi için genç oyuncu Daisy Ridley düşünülüyor…

İşler hiç de bekledikleri gibi gitmedi.

Londra'da bir restoran çıkışı görüntülenen Jolie, zayıf ve yorgun görüntüsüyle dikkat çekti.

52 yaşına rağmen yakışıklılığından ve oyunculuğundan ödün vermeyen Brad Pitt'in efsaneleştiği 11 film

2 Aralık'ta vizyona çıkacak Müttefik filmine ve Bradangelina çiftine dair her şey.

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın onlarca kadın oyuncu ve çalışanı taciz ettiği ortaya çıktı. Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow da yaptıkları açıklamayla durumu doğruladı.

Lindsay Lohan, tacizle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'a destek veren bir video yayınladı ve hemen ardından sildi.

Léa Seydoux ve Cara Delevingne de yaşadıklarını anlattı.

Angelina Jolie ile Tuba Büyüküstün, Los Angeles'da bir araya geldi.

Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.