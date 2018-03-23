İşte size tüm özellikleriyle sadece yetişkinlere hitap eden 5 animasyon filmi…

Kimilerine göre uydurma, kimilerine göre ise gerçek.

Animasyon filmleri her zaman çocuklar için çekilmiyor, bazen bir dönemi de aydınlatıyor.

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