Etikete Göre Haberler:
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Brad Pitt neden boşandı?
Brad Pitt ile Jennifer Aniston'un boşanması arkasındaki gizli gerçekler.
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Bu güzelim filmleri asla göremeyeceğiz
Finansal, tematik ya da bambaşka sorunlar ile iptal edilen film projeleri.
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Ölü doğan filmler
Büyük yönetmenlerin, belli sebeplerden ötürü seyirci ile buluşamayan filmleri.
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Babam ve Oğlum'un küçük Deniz'i, Ege Tanman büyüdü
Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle büyük beğeni toplayan Ege Tanman filmdeki adıyla Deniz, artık büyüdü. Babam ve Oğlum filmindeki Ege Tanman'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Büyük usta Ömer Kavur anılıyor
Türkiye sinemasının en önemli isimlerinden Ömer Kavur, ölümünün beşinci yılında filmleriyle anılıyor.
Son Haberler
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4 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Vizyonda bu hafta 13 yeni film var!
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Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ın afişi yayınlandı.
Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ın afişi çıktı.
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Çarpık Evdeki Cesetler/Crooked House Film Eleştirisi
Daha çok gerilmek, şaşırmak mümkün olabilir miydi?
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Şaşkınlar Çetesi bu Cuma vizyona giriyor
Komedi-macera türü film 4 Mayıs 2018’de izleyicisiyle buluşacak…