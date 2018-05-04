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Merakla beklenen Ant-Man and the Wasp'ten ilk fragman yayınlandı
Peyton Reed'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Ant-Man and the Wasp'ten fragman yayınlandı
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Ant-Man yepyeni teorilerle geliyor
Ant-Man'in yeni hikayesi sizce ne olacak?
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Sharon Stone de artık Marvel'de
Sharon Stone, bir Marvel filminde minik bir rol aldığını söyledi.
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Deadpool 2’den hangi sahne silindi?
Yakın zamanda Fox’u satın alan Disney’in ilişkileri bozulmasın diye bir sahnenin silindiği öne sürüldü.
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Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok, Cuma sinemalarda!
Filmin ilk gösterimi, 24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilmişti.
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Taksi 5/Taxi 5 Film Eleştirisi
Böyle Bir Taksi Filmindense Über’e Devam Etmek En İyisi!
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Bugün Dünya Star Wars günü!
4 Mayıs tarihi dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanıyor