Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.

Bu yıl ekim ayında 52'nci kez düzenlenmesi planlanan Altın Portakal Film Festivali ertelendi.

Bu yıl 55’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 55’inci yıla özel 55 filmlik zengin bir programla sinemaseverleri selamlamaya hazırlanan Uluslararası Antalya Film Festivali’nde bu yıl da yıldız yağmuru yaşanacak.

55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum’da genç yönetmenlerle özel bir atölye düzenleyen dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, genç sinemacılar ve sinemaseverlerle bir araya geldi.

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