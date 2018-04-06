Etikete Göre Haberler:
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HBO dizisi Westworld ile ilgili bilmediğiniz 8 şey
Yeni popüler dizimiz Westworld, yayınlanmaya başladığı günden beri dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak diziyle ilgili gözünüzden kaçtığını düşündüğümüzü şeyler var.
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Westworld'ün ilk bölümünü 3 milyon kişi izledi
J.J. Abrams imzası taşıyan yeni HBO dizisi Westworld, 3 milyon kişiyi televizyon karşısında tuttu.
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En iyi 10 cinayet filmi
Birbirinden zeki ve bir o kadar da dehşete ilgi duyan katillerin işledikleri cinayetleri en açık ve etkileyici şekilde anlatan en iyi 10 cinayet temalı filmi sizler için listeledik.
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Bu sahne senaryoda yoktu
Senaryo dışına çıkıp efsane haline gelen sahneler.
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En iyi seri katil filmleri
Sinema dünyasının efsaneleşmiş soğuk kanlı seri katilleri hepsi birbirinden acımasız hepsi birbirinden psikopattı
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Sinema tarihinin bazı tesadüfleri
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Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması!
Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.
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James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.
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İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair yerli bir film geliyor.
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Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.