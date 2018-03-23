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House of Cards dizisi bitiyor
Netflix, Kevin Spacey'e yönelik taciz suçlamalarının ardından 'House of Cards' dizisini bitireceğini açıkladı.
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Animasyon türündeki yapım, seslendirme kadrosuyla da dikkat çekiyor.
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
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