Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı.

Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan filmleri Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan Bumblebee, Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödüllü Soğuk Savaş ve Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hayatım Yalan.

Keri Russell, çekimleri devam eden Antlers filminde genç bir öğretmen olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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