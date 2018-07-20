Etikete Göre Haberler:
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Glass filmine özel Comic-Con posteri
Merakla beklenen filmler sıralamasında yerini alan Glass’dan Comic-Con posteri yayımlandı.
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Ryan Reynolds’dan beklenmeyen itiraf
Marvel evreninden Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds’dan şaşırtan itiraf.
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What They Had’den ilk fragman yayımlandı
Mendillerinizi hazırlayın... Güçlü drama What They Had’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
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Beklenen filmlerin fragmanları
Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.
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Yeni Joker filmine usta isim
Joaquin Phoenix’li Joker filminden gündem yaratan haberler gelmeye devam ediyor.