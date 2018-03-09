Etikete Göre Haberler:
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X-Men'in yönetmeni seriyi bırakıyor
X-Men'in birçok filmini yöneten Bryan Singer, farklı projelerde yer almak istediğini açıkladı.
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8 yeni film vizyonda!
Serinin yeni filmi X-Men: Apocalypse ve bol yıldızlı İyi Adamlar, bu haftanın filmleri.
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X-Men'den ilişki dedikodusu
X-Men'in Charles Xavier'i, Storm için eşinden ayrılıyor.
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Psylocke'ye dinlenmek yok
Olivia Munn, X-Men: Apocalypse'nin çekimlerinde 5 kilodan fazla kaybetti.
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X-Men yara bere içinde
X-Men: Apocalypse filmindeki Psylocke, kılıç idmanını hasarlı bir şekilde atlatmış.
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X-Men Apocalypse'den son fragman
X-Men Apocalypse, vizyona çıkmadan önce yayınlanacak son fragmanı izleyici ile buluştu.
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Yılın en çok beklenen filmleri
2016'nın en çok beklenen 10 filminin listesi.
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X-Men: Apocalypse'ten yeni fotoğraflar
X-Men serisinin son filmine ait yepyeni fotoğraflar yayınlandı…
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X-Men: Apocalypse'ten yepyeni fragman
Yeni X-Men filminin aksiyon dolu son fragmanı yayında…
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2 dakikalık sahne 2 ayda çekildi!
Yeni X-Men filminde yer alacak olan 2 dakikalık bir sahnenin çekimleri tam 2 ay sürmüş...
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X-Men: Apocalypse'in yeni fragmanı yayında!
Yeni X-Men filminin fragmanında kıyamet kopuyor...
Son Haberler
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
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Kaybedenler Kulübü Yolda Filmi Eleştirisi
Her zaman kaybettik senle ben!