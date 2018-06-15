Etikete Göre Haberler:
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Cem Yılmaz Zootropolis’e taşındı
Cem Yılmaz’ın sesiyle 'Zootropolis: Hayvanlar Şehri' 10 Haziran’da vizyonda.
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Hong Kong Türk Filmleri Festivali başladı
İzmir Sinema Derneği tarafından projelendirilen Hong Kong Türk Filmleri Festivali, Hong Kong’un en büyük alış veriş merkezi Elements’teki The Grand Cinema Salonları’nda başladı.
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Captain Marvel'ın müzikleri Pınar Toprak'a emanet!
Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.
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Sicario: Day of the Soldado geliyor!
Benicio Del Toro ve Josh Brolin yeniden karşımızda!
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Başrolde Ewan McGregor!
The Shining'in merakla beklenen devam filminde başrol belli!
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15 Haziran haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta ikinci kez vizyon şansı bulan filmlerle birlikte tam 10 yeni yapım sinemalarda