Etikete Göre Haberler:
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İlk Türk punk filmi Arada, Nisan'da vizyonda!
Türkiye’nin ilk punk filmi seyircisine kavuşmaya hazırlanıyor!
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Oyuncu sevgililer bu marjinal filmde bir'arada'
Mu Tunç’un yönettiği, başrollerini Burak Deniz ve Büşra Develi'nin paylaştığı Arada !f İstanbul kapsamında seyirci ile ilk buluşmasını gerçekleştiriyor.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.