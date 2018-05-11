Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonlarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kasım ayını bitirmek üzereyken, film sektörü hız kesmiyor. Türkiye'ye geç gelecek olsa da, önümüzdeki aylarda hangi filmleri ödül törenlerinde göreceğimizi düşünmekte yarar var.

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