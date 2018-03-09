Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

IMBb'ye göre son 25 yıla damga vuran filmlerle ilgili en şaşırtıcı gerçekler

Aksiyon filmlerinin artık bu klişelerinden çok sıkıldık

Parmaklıklar arkasında çekilmiş ve tüm dünyada unutulmaz izler bırakmış 10 hapishane filmi

Sinemada fizikleri ile dikkat çeken on dev aktör.

Efsanevi bilim kurgu serisine bir yenisi daha ekleniyor.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.