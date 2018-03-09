Etikete Göre Haberler:
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Arnold Schwarzenegger Terminator 6 dedi!
Efsanevi bilim kurgu serisine bir yenisi daha ekleniyor.
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Yeni Arnold Schwarzenegger bulundu
27 yaşındaki fitness uzmanı Calum von Moger, 'Bigger' filminde Arnold Schwarzenegger'i canlandıracak.
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Arnold'un kopyası
Arnold Schwarzenegger oğlunun 20. yaşını bir mesajla kutladı.
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Terminator'ün efsane üçlüsü yeniden bir arada
Linda Hamilton 26 yıl sonra yeniden 'Sarah Connor' rolünde.
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O sahneler ne anlatmış, biz ne anlamışız
Seyirciler tarafından tamamen yanlış yorumlanan sahneler.
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Van Damme'nin yükselişi
Aksiyon filmlerinin yıldızı Van Damme'nin sinema dünyasına girişinin hikayesi.
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Sinemanın on devi
Sinemada fizikleri ile dikkat çeken on dev aktör.
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Oğluyla benzerliği şaşırtıcı
Oğlu Joseph Baena'nın Schwarzenegger'e benzerliği dikkat çekiyor.
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En iyi 10 hapishane filmi
Parmaklıklar arkasında çekilmiş ve tüm dünyada unutulmaz izler bırakmış 10 hapishane filmi
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Aksiyon filmlerinde sürekli gördüğümüz 10 klişe
Aksiyon filmlerinin artık bu klişelerinden çok sıkıldık
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Gerçek hayatta da bir aksiyon yıldızı
Arnold Schwarzenegger dev askeri aracıyla Los Angeles sokaklarında.
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Arnold formunun sırrını açıkladı
Schwarzenegger hayranlarına seslendi.
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Arnold Schwarzenegger'in kopyası
Schwarzenegger'in oğlunu görenler şaşkına dönüyor.
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90 dakikadan kısa sürede aksiyona doyuran filmler
Kısa ve vurucu filmler
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35 yaşındaki Arnold nasıl yaratıldı?
Arnold Schwarzenegger, son Terminator filmi için 30 yaş gençleşti…
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Sporculuktan oyunculuğa geçiş yapan 10 yıldız
Birbirinden yetenekli sporcuların oyunculuk maceralarına bir göz atalım...
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Schwarzenegger 'Conan' filmi için kolları sıvadı
Ünlü aksiyon yıldızı, 'Conan' efsanesinin dönüşü için çalışmaları hızlandırdı.
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Filmlerle ilgili bilmediğiniz 8 gerçek
IMBb'ye göre son 25 yıla damga vuran filmlerle ilgili en şaşırtıcı gerçekler
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Schwarzenegger Türkiye'den davet bekliyor
Arnold Schwarzenegger vücut geliştirme için Türkiye'den davet bekliyor.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.