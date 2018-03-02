Etikete Göre Haberler:
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Korku dolu Marrowbone'dan fragman yayınlandı
Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton ve Mia Goth'un başrolleri paylaştığı korku filmi Marrowbone'dan fragman yayınlandı
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Kızıl Serçe'den yeni fragman
Film 2 Mart 2018'de vizyona girecek.
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Çizgi romanlardan uyarlanan en iyi 9 dizi
Kahramanlara ben doymadım diyorsanız çizgi roman evreninden uyarlanmış en iyi 9 diziyi sıraladık
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En iyi aksiyon dizileri
İşte seçmece tarihten günümüze en iyi aksiyon dizileri
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Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.