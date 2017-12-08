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Öteki Taraf'tan ilk fragman
Film 8 Aralık 2017’de vizyona girecek.
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Kardeşim Benim'den ilk fragman
Kardeşim Benim filminden ilk fragman yayınlandı.
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Burak Özçivit ve Murat Boz aynı filmde
Burak Özçivit ve Murat Boz'un sinema filmi bu yazın iddialı filmlerinden...
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Dördüncü haftada gişe galibi aynı
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Matrix'i yeniden kim çekecek?
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Tom Hardy, Al Capone oluyor!
ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.
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Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi
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