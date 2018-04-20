Ata Demirer'in yeni filmi Niyazi Gül Dörtnala 8 Mayıs'ta vizyona giriyor. Yaptığı filmler kadar müzikleriyle de ön planda olan Ata Demirer Niyaz Gül Dörtnala filmi içinde bir şarkı seslendirdi. İşte Niyazi Gül Dörtnala filminin ses getirmesi beklenen o şarkısı...