Etikete Göre Haberler:
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Arnold Schwarzenegger Terminator 6 dedi!
Efsanevi bilim kurgu serisine bir yenisi daha ekleniyor.
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Avatar devam filmlerine kavuşuyor
8 yılın ardından devam filmleri için çekimler başladı.
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Avatar 2'nin vizyon tarihi belli oldu
Uzun zamandır beklenen haber geldi. Artık Avatar 2'nin vizyon tarihi belli!
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Sinemanın yeni oyuncağı
CGI teknolojisinin sinema üzerindeki büyüsü.
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Yeni Avatar geliyor
James Cameron, dört yeni Avatar filmi çekeceğini açıkladı.
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Saklı mesajlar içeren filmler
Dikkat, spoiler içerir...
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Avatar 2’ye yeşil ışık bir türlü yanmıyor
Twentieth Century Fox yeni Avatar filmine ‘Bekle!’ dedi
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Avatar'a Türk imzası
Türk tasarımcı, Avatar-2 afişinde son ikiye kaldı.
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2009'un en iyi 10 filmi bir arada ve 5 TL
Bir SİYAD klasiği olan 'Yılın En İyi Yabancı Filmleri' seçkisi başlıyor. Filmlerin biletleri 5 TL'den satılacak.. İşte listedeki 'en iyi' filmler...
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5 boyutlu sinemayla tanıştınız mı?
3 boyutlu (3D) filmler yeni yeni yaygınlaşmaya başlarken, izleyiciler şimdi de, hareketli bir platformda izlenen ve oynayan filme uygun olarak rüzgar üfleyip, su püskürten '5D Sinema' ile tanışıyor.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.