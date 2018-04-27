Etikete Göre Haberler:
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.
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'Bakın ne kadar da seksiyim'
Zoe Saldana, Gamora'ya dönüştü.
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Avengers: Infinity War ilk fragmanıyla karşınızda
Film 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.
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Zoe Saldana 'Gamora'ya dönüştü
Saldana, dört saat süren makyaj sürecinden kareler paylaştı.
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Avengers hakkında bilmediğiniz gerçekler
Avengers'in sıkı takipçilerinin bile bilmediği detaylar.
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10 filmde tür filmlerinin değişmez ismi Samuel L Jackson
Bu cuma iki filmle birden vizyonda ağırlayacağımız Samuel L. Jackson'un geçmişine indik!
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Süper kadınlar
Süper kahraman filmlerindeki süper kadın karakterler.
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Sonunda Sherlock dönüyor
Yapımcı Silver, Sherlock 3'ün çekilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
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Filmlerin arasına gizlenen panda
Afişlerin arasına gizlenmiş hayvanı bulabiliyor musunuz?
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Süper kahraman filmlerindeki inanılmaz hatalar
Süper kahraman filmlerindeki akıl almaz hataların bir derlemesi.
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Son 10 yılın en iyi aksiyon filmleri
Son 10 yılda çekilen en iyi aksiyon filmlerinin derlemesi.
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Filmlerde bambaşka gözüken çizgi roman karakterleri
İşte size, sinemaya uyarlanırken orijinal görünümüne ihanet eden 6 çizgi roman karakteri...
Son Haberler
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Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.