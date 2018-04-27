Etikete Göre Haberler:
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Gişede 1 milyar dolar barajını geçen filmler
Henüz ülkemizde vizyona girmeyen İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) vizyona girdiği ülkelerde hızlı bir giriş yaparak rekorlar kırmaya devam ediyor.
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Avengers: Infinity War 1 Milyar Dolar ile dünya hasılat rekoru kırdı!
Film yalnızca 11 günde 1 milyar dolar hasılat elde etti
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'Bakın ne kadar da seksiyim'
Zoe Saldana, Gamora'ya dönüştü.
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Avengers: Infinity War ilk fragmanıyla karşınızda
Film 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.
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Zoe Saldana 'Gamora'ya dönüştü
Saldana, dört saat süren makyaj sürecinden kareler paylaştı.
Son Haberler
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Eski dostlar aynı projede
Eski dostlar Ben Affleck ile Matt Damon birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.
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Gişede 1 milyar dolar barajını geçen filmler
Henüz ülkemizde vizyona girmeyen İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) vizyona girdiği ülkelerde hızlı bir giriş yaparak rekorlar kırmaya devam ediyor.
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Hayatı belgesel oluyor
Kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden Nezihe Muhiddin'in hayat mücadelesi belgesel film oluyor.
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Müslüm filminden yeni teaser
Arabesk müziğin "baba"sı Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen "Müslüm" filminden yeni teaser yayınlandı.