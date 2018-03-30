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Son 10 yılın en kötü fantastik filmleri
Son 10 yıl içinde çekilmiş fantastik filmlerden derlediğimiz en kötüler listesi karşınızda.
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Antep Fıstığı filmi yeniden!
Film 70 bin izlenme ile Gaziantep’te en çok izlenen film olma özelliğini taşıyor.
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