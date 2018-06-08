Etikete Göre Haberler:
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Orta Çağ temalı filmler
Din ile düzenin sağlandığı yıllarda, Orta Çağ'da geçen 5 film.
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Rejimler değişti, onlar film çekti
Ülkelerdeki rejim değişikliklerini konu edinen filmlerin listesi.
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Avrupa'da en çok sinema bileti satılan 7. ülke Türkiye
Sinema Dergisi yeni sayısında, Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi (European Audivisual Observatory) ve Lumiere Database’in 2010 yılı Avrupa’daki sinema verilerini açıkladı.
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Natalie Portman evli bir astronot oluyor!
Natalie Portman’ın başrolünü üstlendiği drama ve bilim kurgu filmi Pale Blue Dot oyuncu kadrosunu genişletiyor
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Haziran ayında yazlık sinema!
Büyükada'da yazlık sinema günleri devam ediyor.
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Serenity, Eylül'de sinemalarda!
Matthew McConaughey ve Anne Hathaway başrollü gizem gerilim filmi Serenity'den taze bilgiler...
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First Man fragmanı yayınlandı!
Ryan Gosling, Neil Armstrong'u canlandırıyor.