Etikete Göre Haberler:
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Erdal Beşikçioğlu hangi yönetmenle setlere dönüyor?
Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...
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90. Oscar gecesi olaysız geçti sanmayın!
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandığı 90. Oscar Ödülleri’ne konuşmasıyla damga vuran Frances McDormand’ın ödül heykelciği çalındı.
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Kırmızı Halı'da şıklık yarışı!
Dünyaca ünlü isimlerin özel olarak hazırlanarak geldikleri gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı
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Oscar adaylarına lüks hediyeler!
4 Mart'ta ekran başına!
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Ünlü oyuncu Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün tekrar birarada
Aynı filmde yer aldıkları halde filmin galasında bile buluşmayan ikili tekrar biraraya geldi.
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Ayla Oscar yarışında yok
Oscar’a aday yabancı film kısa listesi açıklandı. Türkiye'nin Oscar aday adayı Ayla listede yer almadı.
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Süleyman Dilbirliği hayatını kaybetti
Haydarpaşa Hastanesi'nin tedavi gören Dilbirliği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.
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Ayla filminin esin kaynağı Süleyman Dilbirliği hayatını kaybetti
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilbirliği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.
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'İlk günden Oscar için hazırlandık'
Yapımcı Mustafa Uslu, Ayla filminin başarısını anlattı.
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Türk halkı Ayla’ya sahip çıktı
Ayla filmini 1 milyonu aşkın kişi izledi.
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Jürideki ilk Türk Tuba oldu
Tuba Büyüküstün, Uluslararası Asya Film Festivali'nde jüri üyeliği yapacak.
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Ayla'ya ilk ödül geldi
Türkiye’nin Oscar adayı Ayla, 11. Cape Town Uluslararası Film Festivali’nde ödül aldı.
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Oscar’ın En İyi Yönetmen Adaylarını Yakından Tanıyoruz
2017 Oscar Ödülleri'nde tüm gözler yine yönetmenlerin üzerinde olacak. En İyi Yönetmen kategorisi adaylarını inceledik.
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Oscar'ın son Orta Doğuluları
Orta Doğu'dan Oscar'a son birkaç yıl içinde aday olmuş filmler.
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Oscar’ın meçhul kadınları
Oscar'da neler yapacağını merakla beklediğimiz kadın oyuncular.
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Bu sene ilk kez Oscar adayı olabilecek 6 oyuncu
Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.
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En iyi Game of Thrones bölümü hangisi?
Popüler dizisi Game of Thrones'un en iyi bölümünü Ve Olaylar Gelişir ekibi seçti.
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Rüzgarın Hatıraları vizyon için gün sayıyor
Başrolde Onur Saylak'ın yer aldığı filmde Saylak'ın annesi rolünü ise Tuba Büyüküstün üstlenecek.
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Usta oyuncu Ayla Arslancan, 79 yaşında hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayla Arslancan bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti. 79 yaşında yaşama veda Ayla Arslancan ölünceye kadar çalışmak istediğini belirtmişti.
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Matrix'i yeniden kim çekecek?
Hollywood'un gözü Matrix'in üzerinde...
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Tom Hardy, Al Capone oluyor!
ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.
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Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi
Onur Ünlü filmografisinin Gerçek Kesit’e ihtiyacı yok!
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Erdal Beşikçioğlu hangi yönetmenle setlere dönüyor?
Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...