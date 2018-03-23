Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...

ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayla Arslancan bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti. 79 yaşında yaşama veda Ayla Arslancan ölünceye kadar çalışmak istediğini belirtmişti.

Popüler dizisi Game of Thrones'un en iyi bölümünü Ve Olaylar Gelişir ekibi seçti.

Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.

2017 Oscar Ödülleri'nde tüm gözler yine yönetmenlerin üzerinde olacak. En İyi Yönetmen kategorisi adaylarını inceledik.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilbirliği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü isimlerin özel olarak hazırlanarak geldikleri gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı

Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...

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