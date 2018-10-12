Etikete Göre Haberler:
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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali devam ediyor
Kariyo & Ababay Vakfı ana sponsorluğunda gerçekleşen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 3. gününe her gün olduğu gibi üniversite öğrencileri için düzenlenen atölye ile başladı.
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Nuri Bilge Ceylan’a bir ödül daha!
11 Ekim’e kadar sürecek ve 25 ülkeden 40 filmin gösterileceği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali dün akşam düzenlenen açılış töreniyle başladı.
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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali için geri sayım başladı
Ayvalık, bir hafta boyunca sürecek, sinemanın başrolde olduğu Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’ne hazır.
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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali izleyiciyle buluşmaya hazır
Başka Sinema Ayvalık Film Festivali biletleri yarından itibaren satışta olacak.
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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali
2013 yılından bu yana ulusal ve uluslararası bağımsız filmlerin gösterilmesi için mekân ve imkân yaratan Başka Sinema 5. kuruluş yılında Ayvalık’ta uluslararası bir film festivali düzenliyor.
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