Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.

2013 yılından bu yana ulusal ve uluslararası bağımsız filmlerin gösterilmesi için mekân ve imkân yaratan Başka Sinema 5. kuruluş yılında Ayvalık’ta uluslararası bir film festivali düzenliyor.

Ayvalık, bir hafta boyunca sürecek, sinemanın başrolde olduğu Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’ne hazır.

11 Ekim’e kadar sürecek ve 25 ülkeden 40 filmin gösterileceği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali dün akşam düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Kariyo & Ababay Vakfı ana sponsorluğunda gerçekleşen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 3. gününe her gün olduğu gibi üniversite öğrencileri için düzenlenen atölye ile başladı.

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