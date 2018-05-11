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Tom Cruise filmi için bunu da yaptı
Tom Cruise, sualtında çekilen bir sahnede nefesini tam 6 dakika boyunca tuttu.
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Tümü kadın karakterlerden oluşan bir Wakanda filmine ne dersiniz?
Ryan Coogler, Cannes'da, tümü kadın karakterlerden oluşun bir Black Panther spin-off'una sıcak baktığını açıkladı.
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Şener Şen ve Ayşen Gruda sinema salonlarına isim oldu
Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonlarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
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Propaganda filmi mahkemede!
Kemal Sunal’ın Propaganda filmi, davalık oldu.
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Serenay Sarıkaya, Cannes'da arz-ı endam ediyor
Sarıkaya,71. Uluslararası Cannes Film Festivali’ne, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.