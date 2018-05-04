Etikete Göre Haberler:
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Süper kahramanların bir günde değişen filmleri
Süper kahraman temalı filmlerdeki fikir ve yapım aşamasındaki değişimler.
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Süper kahramanların en süper filmleri
Dünden bugüne en iyi süper kahraman filmleri.
Son Haberler
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Barselona Türk Filmleri Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı!
Festival,Ebru Ceylan’ın masterclass’ı ve Nuri Bilge Ceylan’ın sunumuyla gerçekleşen Kış Uykusu filminin gösterimiyle başladı.
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Oceans 8 filminde kimler var?
Ocean’s serisinin spin-off filmi Ocean's 8 geliyor
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Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili özel fragman Cannes'da yayınlandı!
Film ülkemizde Türkçe dublajlı olarak 13 Temmuz’da vizyona girecek.
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Gökbakar açıkladı: Recep İvedik 6 geliyor!
Yönetmen sosyal medya hesabından duyuruyu yaptı