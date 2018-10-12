Etikete Göre Haberler:
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21 Eylül vizyona giren filmler
Bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girecek.
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Bırakma Beni filminin fragmanı yayında
Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic’in, Türkiye'de yaşayan Suriyeli yetim çocukların gerçek yaşam hikayesini beyazperdeye taşıdığı Bırakma Beni filminin Türkçe fragmanı yayınlandı.
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Bırakma Beni filminin vizyon tarihi belli oldu
Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic, Türkiye'de yaşayan Suriyeli yetim çocukların gerçek yaşam hikayesini beyazperdeye taşıdıdığı yapım 21 Eylül’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.