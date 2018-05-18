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Deadpool 2, açılış hafta sonunda 415.476 seyirci tarafından izlendi
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Yerli yapım Acı Tatlı Ekşi yeniden vizyona girecek
Bazı BKM filmleri yaz aylarında tekrar vizyon şansı buluyor
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Obi-Wan: A Star Wars Story neye odaklanacak?
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