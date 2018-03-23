Cem Yılmaz yeni filmi Ali Baba ve 7 Cüceler ile ilgili paylaşımlarına sosyal medya üzerinden devam ediyor. Yakında vizyona girecek olan Ali Baba ve 7 Cüceler'den görseller paylaşan Cem Yılmaz bir fotoğrafa ''Her zaman daha iyisini isteyenler!'' diye not düştü.