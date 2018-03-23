Etikete Göre Haberler:
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Melisa Üneri'den Babasının Kızı geliyor
Melisa Üneri'nin hikayesini anlatan Babasının Kızı 2 Şubat'ta Türkiye'de vizyona girmeye hazırlanıyor.
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Hababam Sınıfı'na yeni kadro
Hababam Sınıfı tekrar sahneleniyor, yeni kadroda tanıdık simalar yok.
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36. İstanbul Film Festivali: Cinemania kategorisinden tavsiyeler
İstanbul Film Festivali, geçmişten günümüze efsaneleşmiş filmleri de tekrar sinema salonlarına taşıyor. Harika bir sinema deneyimi için Cinemania filmlerine bir göz atın!
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Bir bakışı ile korku salan mafya babalarının filmleri
Gerek küçük bir mimiği ile karşısında sus pus olduğumuz gerekse de susmak bilmeyen halleri ile gıkımızı çıkaramadığımız sinemanın mafya babaları.
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Imdb'ye göre en iyi 10 Türk filmi
Imdb puanlarına göre sıralanmış en iyi 10 Türk filmi.
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Babalar gününe özel filmler
Baba-çocuk temasını işleyen filmlerin listesi.
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Genç aktris Captain Marvel olabilir
Brie Larson, Captain Marvel karakteri için konuşulmaya başlandı.
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Son 10 yılın en iyi 10 komedi filmi
Son yılların en iyi komedi filmlerine göz atalım.
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Bin kere izlesek bıkmayacağımız filmler
Yerli yabancı tadına doyum olmayan yapımlar
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Vizyonda 6 yeni film var
'5. Dalga' ve 'Kod Adı: Londra' haftanın öne çıkan yapımları...
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Bu filmler uzun yıllar korkutacak
İleride bir klasiğe dönüşebilecek 6 korku filmi...
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Cem Yılmaz eleştirileri yanıtladı
Cem Yılmaz, Ali Baba ve 7 Cüceler için gelen eleştirileri yanıtladı.
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Cem, Şahan'a yanıt verdi
Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar'ın 'zeytin dalına' karşılık verdi.
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Ali Baba ve 7 Cüceler Cem Yılmaz'ın yüzünü güldürdü
13 Kasım'da vizyona giren Ali Baba ve 7 Cüceler filminin yönetmeni, senaristi ve oyuncusu Cem Yılmaz'ın yüzü gülüyor. Sosyal medya hesabından ''İlk 3 gün gişemiz 540.000 seyircidir'' notunu paylaşan Cem Yılmaz filmi izleyenlere teşekkür etti. İşte izlemeyenler için Ali Baba ve 7 Cüceler filminin fragmanı...
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Cem Yılmaz 'İftarlık Gazoz'da
Cem Yılmaz 'İftarlık Gazoz'a konuk oyuncu oldu.
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Cem Yılmaz'ın yeni filmi Ali Baba ve 7 Cüceler pek yakında!
Cem Yılmaz yeni filmi Ali Baba ve 7 Cüceler ile ilgili paylaşımlarına sosyal medya üzerinden devam ediyor. Yakında vizyona girecek olan Ali Baba ve 7 Cüceler'den görseller paylaşan Cem Yılmaz bir fotoğrafa ''Her zaman daha iyisini isteyenler!'' diye not düştü.
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Cem Yılmaz'ın yeni filmi Ali Baba ve 7 Cüceler
Daha önceki filmini de sosyal medya üzerinden duyuran Cem Yılmaz son filmininin adını da sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Cem Yılmaz'ın yeni filminin adı Ali Baba ve 7 Cüceler! Ali Baba ve 7 Cüceler filminin çekilmesine kısa sürede başlanacağını söyleyen Cem Yılmaz Twitter hesabından ''komik olmakla beraber enteresan bir film olacak'' dedi.
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Babam ve Oğlum'un küçük Deniz'i, Ege Tanman büyüdü
Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle büyük beğeni toplayan Ege Tanman filmdeki adıyla Deniz, artık büyüdü. Babam ve Oğlum filmindeki Ege Tanman'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı
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Kelebekler Film Eleştirisi
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Bu hafta 11 yeni film vizyonda!
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Incredibles 2/İnanılmaz Aile 2 iç açıcı poster geldi!
Yeni postere bakılırsa aile yaz tatilinde!