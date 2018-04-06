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Babam ve Oğlum'un küçük Deniz'i, Ege Tanman büyüdü
Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle büyük beğeni toplayan Ege Tanman filmdeki adıyla Deniz, artık büyüdü. Babam ve Oğlum filmindeki Ege Tanman'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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