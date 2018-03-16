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Bir 'gamer'in gözünden sinema
Video oyunları incelemeleri ile ünlü IGN'nin editörlerinden en iyi film listesi.
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Artık sizin de bir zaman makineniz olabilir!
Ünlü film serisi Geleceğe Dönüş'te yer alan meşhur otomobil DeLorean yeniden üretilecek...
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Bugün 21 Ekim 2015!
Herkesin aklında aynı soru: "Uçan arabalar nerede?"
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Geleceğe Dönüş 30. yılını kutluyor!
Geleceğe Dönüş'ün 30. yılına özel Blu-ray geliyor.
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Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.