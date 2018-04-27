Türk filmleri geçtiğimiz ay olduğu gibi Mart ayında da gişeyi sallamaya devam ediyor. Selam: Bahara Yolculuk gişeyi birinci, Mandıra Filozofu İstanbul ise gişeyi ikinci sırada kapattı. Selam: Bahara Yolculuk filmini 418.557 kişi izledi. Selam: Bahara Yolculuk filminin yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan oturuyor.