Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan


Etikete Göre Haberler:

  • Selam: Bahara Yolculuk filmine yoğun ilgi Selam: Bahara Yolculuk filmine yoğun ilgi

    Türk filmleri geçtiğimiz ay olduğu gibi Mart ayında da gişeyi sallamaya devam ediyor. Selam: Bahara Yolculuk gişeyi birinci, Mandıra Filozofu İstanbul ise gişeyi ikinci sırada kapattı. Selam: Bahara Yolculuk filmini 418.557 kişi izledi. Selam: Bahara Yolculuk filminin yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan oturuyor.



Son Haberler

Tüm haberler için tıklayın
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir